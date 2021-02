Англия Гуардиола: Не сме непобедими 12 февруари 2021 | 17:55 - Обновена Прочетена 199 0



"Хубаво е. В Байерн и



"Не сме непобедими. Спечелването на 15 поредни мача не ни помага да стартираме с аванс от два гола срещу Тотнъм. Помага ни да сме на този етап в турнирите, в които участваме, но нищо повече от това. В събота започваме от начало", допълни той.



Ман Сити загуби последния си мач срещу Тотнъм и няма победа в последните три срещи между двата отбора.



"Загубихме тогава, защото те бяха по-добри от нас в много аспекти. Качествата на Тотнъм се проявиха по-често от нашите. Трябва да се представим по-добре, за да победим. Контраатаките могат да бъдат контролирани с опростена игра. Те се контролират от 11 играчи, не от един или двама", сподели още Пеп.



Испанецът даде подробности и за състоянието на контузените си играчи. Той разкри, че травмата на Родри не е сериозна и той може да играе срещу Тотнъм. "Роди тренира днес и мисля, че ще бъде на разположение.

