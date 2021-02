Зимни спортове Изненадващ шампион в мъжкия спринт от СП по биатлон, двама българи в топ 60 12 февруари 2021 | 16:55 - Обновена Прочетена 188 0



Мартин Понсилуома (Швеция) спечели изненадващ златен медал в мъжкия спринт на 10 километра от Световното първенство по биатлон в Поклюка (Словения). 25-годишният швед, за когото това е първа победа в световния биатлон премина тежкото словенско трасе за 24:41.1 минути, като свали всичките си 10 мишени по пътя към златото. Освен перфектната си стрелба, Понсилуома направи и много силно ски бягане, след като даде седмо време по трасето. Това му представяне, както и това не неговите съотборници отново затвърди реномето на старши треньорът на националния отбор на Швеция Волфганг Пихлер, който е известен с това, че много добре пресмята когато да дойде пиковата форма на неговите състезатели. He's never won a World Cup race - but @MartinPonsi might cause a big surprise in @BiatlonPokljuka. He's currently in the lead after a flawless 10/10 performance https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/M0w88FCrlN — IBU World Cup (@IBU_WC) February 12, 2021 Среброто днес отиде в ръцете на французина Симон Дестьо, който също като Понсилуома повали всичките си 10 мишени, но по-бавното му бягане му отредиха второто място с пасив от 11.2 секунди спрямо шведа. Бронзът отново бе за „Петлите“, като негов притежател стана Кентан Фийон Майе, който даде четвърто бегово време, но допусна един пропуск, с което загуби шанс за нещо повече от трето място. В крайна сметка той завърши на 12.9 секунди зад новия световен шампион. What a performance by @simondstx - he's been looking for a podium spot all winter and he found it today, moving between @MartinPonsi and @EmilienJckhttps://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/7K7e4AWyEV — IBU World Cup (@IBU_WC) February 12, 2021 Най-бърз по дистанцията днес бе и лидерът в генералното класиране за Световната купа, както и в това в дисциплината спринт Йоханес Тингес Бьо (Норвегия), който бе с цели 21.6 секунди по-бърз от втория в класирането Йоханес Дале (Норвегия). Бьо обаче допусна две грешки още в първата си стрелба, което му отреди петото място с пасив от 22.5 секунди. Точно на една десета пред него се нареди Дале, който допусна една грешка по-малко. Martin Ponsiluoma is your new World Champion in the sprint! What a thriller this was!



@MartinPonsi @SWEOlympic

@simondstx @FedFranceSki

@EmilienJck @FedFranceSki https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/Ij3sX3DT7Y — IBU World Cup (@IBU_WC) February 12, 2021 Световният шампион в дисциплината от Антхолц 2020 Александър Логинов (Русия) днес завърши едва 26-и с пасив от 1:15 минути, след общо две наказателни обиколки. От българите най-добре се представи Димитър Герджиков, който се нареди 49-и след допусната само една грешка и изоставане от 2:00.2 минути спрямо първенецът. Владимир Илиев остана 57-и с три пропуска и пасив от 2:11.2. По този начин и двамата си заслужиха право на участие в неделното преследване на 12.5 километра. Другите двама българи, които няма да стартират в неделя, Антон Синапов и Благой Тодев останаха съответно 71-и и 93-и с допуснати по три грешки в стрелбата и от двамата. В класирането за Световната купа, от която стартовете в Поклюка са част, начело с актив от 749 точки остава Йоханес Тингес Бьо, втори с 681 е седмият от днес Стурла Холм Легрейд (Норвегия), докато тройката с 598 затваря деветият от днес Тарей Бьо (Норвегия). В дисциплината спринт, Тингес Бьо отново е водач, като с актив от 359 пункта той води с 58 пред Дале и 87 спрямо третият Легрейд.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Редактор отдел "Спорт"

1