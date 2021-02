БГ Футбол Бивш голмайстор на "А" група стана директор в САЩ 12 февруари 2021 | 16:15 - Обновена Прочетена 903 0



копирано

Левски и



"Прекратих кариерата си преди две години и реших да не се включвам веднага на местната сокър-сцена. Беше много освежаващо за мен да се отдръпна и просто да наблюдавам, но също така да се срещна с много хора, ангажирани с играта. В Тампа Бей има много добри младежки клубове, които правят всички възможно, но трябва да бъда честен и да кажа, че един клуб се откроява. Флорида Премиър ФК е един от най-успешните клубове във Флорида. Когато се обърнаха към мен, се почувствах невероятно - просто разговаряхме и споделяхме идеи през последните два месеца. Бях смаян от техните идеи, визия, стремеж и клубната култура като цяло! Така че съм щастлив да споделя, че за мен е истинско удоволствие да стана част от голямото семейство на Флорида Премиър ФК. Ще направя всичко възможно, за да помогна на този модерен клуб да стане един от най-добрите в страната, ние наистина вярваме в това. Да дадем на младите играчи най-добрите възможности на местно ниво, но не само!!! Да мислим мащабно, защото има повече таланти, отколкото осъзнаваме, точно тук, в залива Тампа. Хайдееее!", написа Жоро Метъла.

View this post on Instagram A post shared by Georgi Hristov (@georgihristov10) Бившата звезда на Ботев (Пловдив) Славия Георги Христов обяви в социалната мрежа "Инстаграм", че е започнал работа като директор по развитието в американския футболен клуб Флорида Премиър. Както е известно, нападателят спря с футбола в САЩ, където защиташе цветовете на Тампа Бей Роудис."Прекратих кариерата си преди две години и реших да не се включвам веднага на местната сокър-сцена. Беше много освежаващо за мен да се отдръпна и просто да наблюдавам, но също така да се срещна с много хора, ангажирани с играта. В Тампа Бей има много добри младежки клубове, които правят всички възможно, но трябва да бъда честен и да кажа, че един клуб се откроява. Флорида Премиър ФК е един от най-успешните клубове във Флорида. Когато се обърнаха към мен, се почувствах невероятно - просто разговаряхме и споделяхме идеи през последните два месеца. Бях смаян от техните идеи, визия, стремеж и клубната култура като цяло! Така че съм щастлив да споделя, че за мен е истинско удоволствие да стана част от голямото семейство на Флорида Премиър ФК. Ще направя всичко възможно, за да помогна на този модерен клуб да стане един от най-добрите в страната, ние наистина вярваме в това. Да дадем на младите играчи най-добрите възможности на местно ниво, но не само!!! Да мислим мащабно, защото има повече таланти, отколкото осъзнаваме, точно тук, в залива Тампа. Хайдееее!", написа Жоро Метъла. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 903 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1