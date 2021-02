Куриоз: прекъснаха мач на Джокович заради локдауна в Австралия

Любопитна случка се разигра в мача между Новак Джокович и Тейлър Фриц от третия кръг на Откритото първенство на Австралия.

Play has been suspended in the match between Djokovic and Fritz as both men have been removed from court until the arena has been emptied due to Melbourne lockdown protocol. The players won’t return to court until all fans have been removed. #AusOpen #melbournelockdown