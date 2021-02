Ръката на Маркес вече е започнала да зараства

Отборът на Repsol Honda в клас MotoGP обяви, че дясната ръка на тяхната звезда Марк Маркес най-накрая е започнала да дава признаци на зарастване, повече от седем месеца след нейното счупване.

Испанецът претърпя инцидент в заключителните етапи на миналогодишната Гран При на Испания на „Херес“, което го извади от пистата до края на кампанията. След катастрофата, в която той счупи своята дясна раменна кост, шесткратният първенец в кралския клас се подложи на общо три операции, последната от които бе в началото на декември миналата година.

A further review of Marc Marquez at the Hospital Ruber Internacional, 10 weeks after surgery for an infected pseudarthrosis of the right humerus, has confirmed a favourable clinical situation.



