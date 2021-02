Дейвис: ЛеБрон трябва да е MVP, но никога не знаеш дали НБА няма да се намеси

Звездата на Лос Анджелис Лейкърс Антъни Дейвис изрази интересно мнение относно тазгодишната борба за наградата "Най-полезен играч" и участието на съотборника му ЛеБрон Джеймс в битката. Дейвис смята, че Краля в момента е най-заслужилият играч за най-ценния индивидуален приз, но също така намекна, че НБА може да се намеси и да лиши ЛеБрон от петата му MVP награда за редовния сезон в кариерата.

"Той прави обичайните си за него неща - играе невероятен баскетбол, а средните му показатели доближават "трипъл-дабъл"-а. Това, което искам да кажа е, че от началото на сезона ЛеБрон показва нагледно защо е в борбата за наградата "Най-полезен играч". Аз смятам, че той е №1 в битката за MVP, защото играе на високо и постоянно ниво. Именно заради това Брон трябва да спечели статуетката, но никога не знаеш дали политиката на НБА няма да се намеси и да осуети нещата", разкри Дейвис след една от тренировките на "езерняците".

“He should win. You never know the politics, but he should.”



