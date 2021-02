Съперник на Академик (Пд) остана на крачка от сензация срещу Макаби (ТА)

Отборът на Макаби (Тел Авив) се класира за финала на Купата на Израел, след като навакса 17-точково изоставане от опонента на Академик (Пловдив) в Балканската лига - Апоел Холон. Макаби надделя с крайното 87:85 след продължение в 1/2-финалите на надпреварата и си осигури пряк сблъсък за трофея с Макаби Ришон Лецион.

