Силен трансфер за ЦСКА (Москва)

Баскетболният отбор на ЦСКА (Москва) се подсилва с ново попълнение. Ръководството на московските "армейци" е договорило привличането на реализатор №2 във ВТБ Лигата Габриел Люндберг, който ще подпише сделка за следващите две години и половина с руския гранд, съобщава литовският журналист Донатан Урбонас. По този начин Люндберг ще се превърне във втория нов играч на ЦСКА (М) в последните няколко дни, след като тимът подписа с центъра Майкъл Ерик.

Lundberg publicly confirmed he's heading to CSKA Moscow after the Polish Cup: "When a team like CSKA want you, you don't say no to the opportunity like that. I'm gonna miss my guys. This season is by far the most fun I had. Not only on the court, but off the court particularly." https://t.co/JJrNEngrh7