Тенис Дебютант в Шлема шокира поставения под №8 12 февруари 2021 | 12:04









27-годишният Карацев, 114-и в световната ранглиста, наниза 50 печеливши удара срещу едва 5 на южноамериканеца.



Руснакът показа и страхотна психическа устойчивост в трудните моменти, като спаси 10 от 11 възможности за пробив на съперника, а сам реализира 5 от 6-те си шанса.

Remember the name



Qualifier @AsKaratsev is into the fourth round of the #AusOpen.#AO2021 pic.twitter.com/owFpUBQ2Je — #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021 Шварцман реализира единствения си брейк в началото на третия сет, но Карацев бързо сложи край на надеждите му за обрат със серия от четири поредни гейма.



"Усещането е невероятно. Бях много щастлив още с преминаването на квалификациите. Имах много проблеми през последните няколко години, така че изпитвам облекчение и радост, че стигнах дотук. Претърпях тежка травма в коляното преди няколко години, така че да бъда тук и да представлявам Русия на ATP Cup миналата седмица наистина ми даде самочувствие”, коментира Каранцев след успеха.

*Here to help* @AsKaratsev | #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/Fr6nCi5FP6 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021 Присъствието на Даниил Медведев и Андрей Рубльов явно е помогнало на Аслан Каранцев, защото руският квалификант, който изигра едва 16-ия си мач в тура, не трепна днес в първата си среща с тенисист от Топ 10.



Световният №114, когото Медведев описа миналата седмица като “тайното оръжие” на Русия в спечелването на ATP Cup, бе пределно концентриран срещу Шварцман и изкова победата след час и 52 минути игра.

Potential Upset Alert



Qualifier @AsKaratsev leads Diego Schwartzman two sets to love on @JohnCainArena, taking the second set 6-3.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/n27wfSmF53 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021 “Той показа невероятен тенис. Не сервирах добре и може би това беше един от ключовете в мача, защото на него му беше лесно да връща топките. Той правеше всичко наистина добре, движеше се отлично, удряше добре, а аз не се чувствах комфортно в мача. Мисля, че той заслужаве да победи”, заяви Шварцман след загубата.



