България с исторически шанс за Евро '21

По решение на техническата комисия към европейското подразделение на световната бейзболна конфедерация (WBSC-Европа) Евро '21 ще се проведе по чисто нов формат. Домакин ще бъде Италия (12-19 септември) и в него за първи път ще участват 16 отбора, разпределени в четири предварителни групи.

2021 will be a historic year for Baseball Europe! For the first time ever, 16 teams will participate at the... Публикувахте от Baseball Europe в Четвъртък, 4 февруари 2021 г.

Гарантирано място във финалния турнир имат 12-те тима от Евро '19, включително изпадналите тогава в Дивизия Б Хърватия и Швеция. Всички те ще бъдат поставени в първите три урни за жребия според класирането си на предишното първенство.



За последните четири квоти ще се борят всички останали 19 страни на Стария континент, развиващи бейзбол на представително ниво. Те са разпределени в четири квалификационни групи с балансирано присъствие на страни от втория и третия ешелон, като крайният победител във всеки поток ще се класира за европейското първенство.

Group C will be hosted by Baseball Club "Beograd'96" and feature the following five countries: Федерація Бейсболу та... Публикувахте от Baseball Europe в Вторник, 2 февруари 2021 г.

В квалификациите България попадна в група С в Белград, където ще се бори с домакина Сърбия, Украйна, Естония и Норвегия. Всички пресявки трябва да се проведат в седмицата от 28 юни до 4 юли.



Оригинално страната ни трябваше да бъде домакин на Евро '20 в Дивизия С, но турнирът на ст. "Портър Фийлд" в Благоевград миналото лято първоначално беше отложен с една година, а впоследствие и отменен заради настоящото преструктуриране на регламента.





ЕВРО '21 ПО БЕЙЗБОЛ (12-19 септември)



Урна 1: Нидерландия, Италия, Испания, Израел

Урна 2: Чехия, Германия, Белгия, Франция

Урна 3: Великобритания, Австрия, Хърватия, Швеция

Урна 4: Победителите от четирите квалификация (А, B, C, D)





КВАЛИФИКАЦИИ (28 юни - 4 юли)



Група А (в Москва): Русия, Швейцария, Беларус, Словения, Турция

Група B (в Утеня): Литва, Гърция, Полша, Румъния, Грузия

Група С (в Белград): Сърбия, Украйна, България, Естония, Норвегия

Група D (в Братислава): Словакия, Ирландия, Финландия, Унгария





