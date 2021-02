Стартовете за СК по биатлон в Холменколен са отменени

Международният съюз по биатлон (IBU) обяви, че настоящият сезон в Световната купа няма да завърши в Холменколен (Норвегия) както бе предвидено оригинално, заради нови ограничения наложени в скандинавската страна покрай пандемията от COVID-19.

Стартовете в Холменколен трябваше да се проведат между 18 и 21 март, но те ще бъдат преместени в друг зимен център, който ще бъде обявен на по-късен етап.

