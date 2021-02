НБА Силна серия в началото на последната четвърт донесе победата на Портланд над Филаделфия 12 февруари 2021 | 09:04 Прочетена 57 0



Гостите от Филаделфия, които са лидер в Източната конференция, водеха с 93:89 след първите три четвърти и изглеждаха устремени към трета поредна победа, но слабите шест минути в началото на заключителната част им попречиха. Веднъж оказали се назад в резултата гостите стигнаха единствено до изравняване за 114:114 след тройка на Сет Къри 20 секунди преди финалната сирена, но с точни изпълнения от наказателната линия на Кармело Антъни и Деймиън Лилард Портланд си осигури победата.

17 in the 4th for Melo powers POR. @carmeloanthony x @trailblazers pic.twitter.com/8HwnX5NVTW — NBA (@NBA) February 12, 2021 Именно Лилард и Антъни бяха най-резултатни за домакините. Лилард вкара 30 точки, докато ветеранът Антъни добави рекордните си за сезона 24. С 19 точки завърши Гари Трент-младши.

17 in the 4th for Melo powers POR. @carmeloanthony x @trailblazers pic.twitter.com/8HwnX5NVTW — NBA (@NBA) February 12, 2021 Именно Лилард и Антъни бяха най-резултатни за домакините. Лилард вкара 30 точки, докато ветеранът Антъни добави рекордните си за сезона 24. С 19 точки завърши Гари Трент-младши.

SETH CURRY FOR TO TIE THE GAME!@sixers 114@trailblazers 114



22.1 left on TNT, Portland ball. pic.twitter.com/YY9YtH1Toc — NBA (@NBA) February 12, 2021 За Филаделфия Джоел Ембийд реализира 35 точки, докато Бен Симънс остана на една асистенция от "трипъл-дабъл" с 23 точки, 11 борби и 9 завършващи подавания. Проблем за гостите обаче се оказа липсата на сериозна помощ от останалите играчи, като единствено Къри и Тобайъс Харис с 15 и 17 точки съответно достигнаха двуцифрен актив.



