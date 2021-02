Нещата в Реал Мадрид се подобряват

Добри новини от лагера на Реал Мадрид дойдоха днес за Зинедин Зидан, съобщават испанските медии. Дани Карвахал и Лукас Васкес вече тренират на пълни обороти, след като не бяха на разположение за последния сблъсък с Хетафе във вторник. Това са отлични новини за треньорското ръководство на мадридчани, тъй като за сблъсъка с Хетафе в групата бяха едва 11 полеви играчи от първия отбор.

