Очакван успех за Гут-Бехрами на старта на СП по ски в Кортина

Швейцарката Лара Гут-Бехрами спечели своя първи златен медал от Световно първенство по ски-алпийски дисциплини, след като триумфира в супергигантския слалом в Кортина д‘Ампецо.

Time to rock! Start time at 10:45 with Women' superG on the Olympia delle Tofane.#cortina2021 #fisalpine@cortinadolomiti @fisalpine @telepass @Gazzetta_it @Gazzettino @CorriereAlpi @RDS_official pic.twitter.com/sxCfXQTCtp