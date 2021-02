Тенис Кой е Пабло Кареньо Буста и защо последният му мач с Григор приключи със скандал 11 февруари 2021 | 10:32 - Обновена Прочетена 2329 1



Ето кога ще видим Григор Димитров отново на корта Григор прави професионалния си дебют през 2008-а, а Буста година по-късно. И двамата са десничари. Испанецът изпълнява бекхенд с две ръце, докато Димитров залага на една ръка.



Към настоящия момент Буста е 16-и в световната ранглиста на АТР, а Григор заема 21-ата позиция. Най-доброто класиране в кариерата на испанеца до момента е 10-о място на 9 ноември 2017 година, докато българинът е достигал до №3 на 17 ноември същата година. Балансът на българина е 324 победи и 213 загуби, а този на Пабло Кареньо 194 победи и 167 загуби. В кариерата си Григор Димитров е спечелил 8 титли на сингъл в Тура (Стокхолм 2013, Акапулко, Букурещ и Куинс 2014, Бризбън, София, “Мастърс”-а в Синсинати и Финалния турнир на АТР2017) и 19 042 480 долара, а испанецът има на сметката си 4 титли на сингъл (Москва и Уинстън-Салем 2016, Ещорил 2017 и Ченду 2019) и 4 на двойки и 10 975 046 долара.

Григор Димитров с нова убедителна победа на Australian Open (видео + галерия) Буста достига полуфинал на US Open през 2017 година, след като побеждава четирима квалификанти, и през 2020 година след сензационна дисквалификация на Новак Джокович за агресивно поведение на 1/8-финалите (б.р. Причината за налагането на това най-тежко наказание бе, че при резултат 6:5 и 40:0 за Буста в края на първия сет носителят на 17 титли от "Големия шлем" изстреля топка в тялото на една от страничните съдийки на линиите в миг на ярост от загубена точка.) и успех срещу Денис Шаповалов на 1/4-финалите.

Испанецът също така достига до четвъртфиналите на “Ролан Гарос” през 2017-а и 2020 година, както и финал на двойки на US Open 2016 със сънародника си Гарсия-Лопес.



На Australian Open в последните четири години достига поне до трети кръг. Миналия сезон отпадна след загуба от Рафаел Надал.



Кариерата на Буста е белязана от операция на гърба през 2012 година. Той пропуска цели седем месеца заради дискова херния, а след завръщането си на корта записва серия от 35 победи на “Фючърс”-и и 17 на “Чаланджър”-и. През 2017 година той отново има здравословни проблеми и не играе 6 седмици заради контузия в корема. През 2019-а пък пропуска 10 седмици заради травма в дясното рамо.



Интересно е, че Пабло Кареньо Буста играе почти изцяло на твърди кортове, докато не се премества в Барселона на 15-годишна възраст. Сега неговата любима настилка е клей. Докато расте, идоли са му неговите сънародници Хуан Карлос Фереро и Давид Ферер. Избран е за най-прогресираш играч на годината през 2013-а.



