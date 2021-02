Зимни спортове Маршан преодоля Георгиев в продължението и Брюинс надвиха Рейнджърс 11 февруари 2021 | 09:31 Прочетена 114 0



Маршан получи шайбата от защитника Чарли Макавой, а канадецът залъга Георгиев с бърза маневра от двете страни на стика и заби победния гол. Крис Уогнър и Андер Бьорк също вкараха срещу руснака с български корени, а Туука Раск спаси 33 удара за Брюинс. Те са с четири поредни победи и в серия от девет мача с точка или повече.

Brad Marchand (@Bmarch63) got the puck. Brad Marchand called game. pic.twitter.com/KcEmz0tdMu — NHL (@NHL) February 11, 2021 Жулиан Готие вкара първия си гол в НХЛ, а Кевин Рууни също се разписа за Ню Йорк. Брендън Лемьо направи две асистенции и Георгиев завърши мача с 29 спасени удара. Това бе първи мач за вратаря след скандала със защитника Тони ДеАнджело.



Бостън е лидер в Източната дивизия с две точки пред Филаделфия.



Джъстин Хол и Иля Михеев вкараха 42 секунди един от друг в началото на третата част и Торонто победи Монреал с 4:2 в друг мач от НХЛ. Травис Дермът и Зак Хайман също бяха точно за Мейпъл Лийфс, които водят на север с актив от 23 точки и осем повече от Хабс.

