Исторически успех за България на старта на СП по биатлон в Поклюка

Националният отбор на България започна по великолепен начин Световното първенство по биатлон в словенския зимен център Поклюка, след като се класира на 15-то място в смесената щафета на 4 по 7.5 километра. Българският квартет в състав Димитър Герджиков, Владимир Илиев, Милена Тодора и Даниела Кадева използва само пет допълнителни патрона в осемте си стрелби. Благодарение на тази силна стрелба родните представители записаха своето най-добро класиране в дисциплината, от както тя бе въведена като част от световните първенства през 2005-а година. Българите завършиха с изоставане от 4:07 спрямо шампионите от Норвегия. Your medalists of the Mixed Relay in @BiatlonPokljuka



@NSSF_Biathlon

@OESVbiathlon

@SwedenBiathlon https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 pic.twitter.com/aPpehzH6zv — IBU World Cup (@IBU_WC) February 10, 2021 Викингите, които бяха в състав Стурла Холм Легрейд, Йоханес Тингнес Бьо, Тирил Екхоф и Марте Олсбу Рьозеланд, преминаха дистанцията за 1:20:19.3 часа, като за целта използваха общо 11 допълнителни патрона. Три от тях дойдоха при последната стрелба в състезанието, като Рьозеланд имаше три пропуснати мишени след първите си пет изстрела, но успя да се справи с напрежението и донесе златния медал на своите съотборници. Втори с пасив от точно 27 секунди завърши квартетът на Австрия в състав Давид Коматц, Димон Едер, Дуня Здуч и Лизе Тереза Хаузер, които имаха нужда от само два резервни патрона. Подиумът бе запълнен от Швеция, Себастиан Самуелсон, Мартин Понсилуома, Лин Першон и Хана Йоберг, които използваха осем допълнителни патрона и завършиха на 30.6 секунди зад Норвегия. Следващият старт от програмата на Световното първенство ще е мъжкият спринт на 10 километра, които е предвиден за петък от 15:30 часа българско време.

