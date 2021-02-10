ЦСКА-София Cska-Sofia

ЦСКА-София 1:0 Левски

последен:
18.12.2020

Славия - ЦСКА-София

следващ:
13.02.2021

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Бруно Акрапович
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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ЦСКА

Никола Попов ще свири Славия - ЦСКА-София, ето всички назначения

10 февруари 2021 | 15:47
Прочетена 276
Никола Попов ще свири Славия - ЦСКА-София, ето всички назначения
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12 Фев 2021 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Ботев - ФК Арда
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков                    
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
13 Фев 2021 г. Събота 12:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Берое
ГС:    Волен Валентинов Чинков    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Николай Валентинов Малджански                    
СН:    Костадин Георгиев Стоичков     
 
13 Фев 2021 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Локомотив 1926
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев                    
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
13 Фев 2021 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Димитър Русенов Русев
4-ТИ:    Георги Николов Николов                    
СН:    Ичко Лозев Лозев     
 
14 Фев 2021 г. Неделя 14:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Царско село 2015
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов                    
СН:    Антон Симеонов Генов     
 
14 Фев 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Монтана 1921
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Мартин Иванов Димитров
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев                    
СН:    Константин Делов Писков     
 
15 Фев 2021 г. Понеделник 16:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Етър
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Рюстем Джемил Карагарен                    
СН:    Кольо Димитров Данев   

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 276

Добави коментар ›› Коментари (3)

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сектор Г идиоти София
(Гост) 3
отговор
10 февруари 2021 | 16:14

Гнома сакатият да хващат съдията че идиотите на МЕХА ТОЛУПА ШКЕМБЕТО да не направят някакъв сакатлък с нащи тъпаци ЛИТЕКС МИКРЕ ПОМАК АХМАК КЪРПАЧЕВ АБДАЛ МАЙМУН София цска ТИРЕ МЕНТЕ Рейтинг: 0 0

Един
(Гост) 2
отговор
10 февруари 2021 | 16:14

Малеее, отсега считайте задължителна дузпа и гол след 3-метрова засада за Литекс-Тире-Етрополе!! Рейтинг: 0 0

Евстати
(Гост) 1
отговор
10 февруари 2021 | 16:04

От сега знаем, че реалното игрово време на мача няма да е повече от 30-40 минути с Попов който свири всяко докосване. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Доган се завръща? Какви са причините?
                
                
                  Доган се завръща? Какви са причините?

                
              

              

                
                  Пиянски скандал завърши със смъртоносно наръгване в Стара Загора 
                
                
                  Пиянски скандал завърши със смъртоносно наръгване в Стара Загора 

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


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