Никола Попов ще свири Славия - ЦСКА-София, ето всички назначения

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ЦСКА
12 Фев 2021 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Ботев - ФК Арда
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Владимир Вълков Вълков
СН: Иван Захариев Вълчев
13 Фев 2021 г. Събота 12:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ПФК Берое
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Николай Валентинов Малджански
СН: Костадин Георгиев Стоичков
13 Фев 2021 г. Събота 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Локомотив 1926
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Георги Крумов Виделов
13 Фев 2021 г. Събота 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Ичко Лозев Лозев
14 Фев 2021 г. Неделя 14:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Царско село 2015
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Антон Симеонов Генов
14 Фев 2021 г. Неделя 17:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Монтана 1921
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Константин Делов Писков
15 Фев 2021 г. Понеделник 16:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ФК Етър
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Рюстем Джемил Карагарен
СН: Кольо Димитров Данев
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(Гост) 3
отговор
Гнома сакатият да хващат съдията че идиотите на МЕХА ТОЛУПА ШКЕМБЕТО да не направят някакъв сакатлък с нащи тъпаци ЛИТЕКС МИКРЕ ПОМАК АХМАК КЪРПАЧЕВ АБДАЛ МАЙМУН София цска ТИРЕ МЕНТЕ Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
отговор
Малеее, отсега считайте задължителна дузпа и гол след 3-метрова засада за Литекс-Тире-Етрополе!! Рейтинг: 0 0
(Гост) 1
отговор
От сега знаем, че реалното игрово време на мача няма да е повече от 30-40 минути с Попов който свири всяко докосване. Рейтинг: 0 0