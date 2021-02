Испанец преподписа с Уулвс

Уулвърхамптън обяви на официалния си уебсайт продължаването на договора си със защитника Джони Кастро. Новото споразумение с 26-годишния испанец е до юни 2025 година.

