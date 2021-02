Симона Халеп се спаси от ранно отпадане в Мелбърн

Вицешапионката от 2018 година Симона Халеп (Румъния) се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис.

Поставената под номер 2 Халеп победи в драматичен мач представителката на домакините Айла Томлянович с 4:6, 6:4, 7:5 след малко повече от два часа и половина изтощителна битка на „Маргарет Корт Арина“.

.@Simona_Halep Survives



Our 2018 finalist wins five games in a row to overcome Ajla Tomljanovic in two hours and 34 minutes.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/CxO24hoaCa