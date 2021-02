Тенис Категорични победи за Осака, Мугуруса и Швьонтек, Винъс и Квитова отпаднаха 10 февруари 2021 | 12:11 Прочетена 232 0



Поставената под №3 японка пласира 10 аса и общо 21 печеливши удара, като не даде нито една възможност за пробив на съперничката си в двубоя.



Тя поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част реализира единствен брейк за 4:2, след което запази преднината си, за да триумфира.

2R Vibes @naomiosaka | #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/0bq2WoS30h — #AusOpen (@AustralianOpen) February 10, 2021 За място на осминафиналите Осака ще срещне 27-ата в схемата Онс Джабюр (Тунис), която елиминира с Ана Каролина Шмиделова (Словакия) 6:3, 6:2.



Квалификантката Сара Ерани (Италия), четвъртфиналистка в Мелбърн през 2012 година, елиминира вицешампионката в турнира през 2003 и 2017 година Винъс Уилямс (САЩ) с 6:1, 6:0.



40-годишната американка допусна цели 36 непредизвикани грешки. срещу едва 6 на съперничката й, което се оказа решаващо.



Уилямс получи контузия на глезена при 1:5 в първия сет, след което и травма на лявото коляно, но не се отказа и доигра мача, въпреки физическите проблеми.

All heart @Venuseswilliams left it all on the court #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/22G6ZJZUYf — #AusOpen (@AustralianOpen) February 10, 2021 От надпреварата отпадна и двукратната шампионка на "Уимбълдън" Петра Квитова от Чехия. Деветата поставена Квитова, финалистка в Мелбърн преди две години, загуби от румънката Сорана Кърстя с 4:6, 6:1, 1:6.



"Аз бях една от тенисистките, поставени под най-стриктна карантина. Мисля, че това, което направих днес е впечатляващо, с оглед на факта, че 15 дни не бях удряла топката. Не го очаквах", заяви Кърстя, която в следващия кръг ще се изправи срещу Маркета Вондроушова (Чехия).



Двукратната шампионка в турнирите от Шлема Гарбине Мугуруса се класира за третия кръг след успех н 6:3, 6:1 над Людмила Самсонова (Русия).



14-ата в схемата Мугуруса, финалистка от миналия сезон, очаква двубоя срещу Зарина Диас от Казахстан.



Шампионката от "Ролан Гарос" и номер 15 в схемата Ига Швьонтек (Полша) взе осем от първите десет гейма при успеха с 6:2, 6:4 над италианката Камила Джорджи.



Швьонтек, осминафиналистка в Мелбърн през миналия сезон, ще играе в третия кръг срещу французойката Фиона Феро.

Two matches

Four sets won

0 None lost



A powerful start at the #AusOpen by seven-time singles champion Serena Williams. pic.twitter.com/U7HIEvAnXo — bwin (@bwin) February 10, 2021 Феро се наложи над 17-ата в схемата Елена Рибакина (Казахстан) с 6:4, 6:4 и записа най-доброто си класиране в "Мелбърн Парк".

