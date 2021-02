НБА Грешка на пилота довела до трагедията с Коби 10 февруари 2021 | 11:04 Прочетена 296 0



Според информацията, пилотът Ара Зобаян е нарушил федералните стандарти по време на полета на хеликоптера. По правилник, той е трябвало да се ориентира в средата, в която е летял, но гъстата мъгла на 26 януари е попречила това да се случи. Така в заключение на разследващите, причината за катастрофата на хеликоптера е пространствената дезориентация на пилота.

Коби Брайънт си отиде от този свят на 41 години заедно с дъщеря си Джиана и още седем души. Черната мамба, както всички го наричаха, остави на НБА и почитателите на играта огромно наследство.



MVP в най-силното първенство в света през 2008 г. отдаде цялата си кариера на Лейкърс. На сметката си той има още 2 награди за Най-полезен играч на финалите, 18 участия в Мача на звездите, като 4 пъти става MVP в него и 11 селекции в Идеалния отбор на НБА. 9 пъти е поставян сред най-добрите защитници в лигата и 2 пъти финишира като реализатор №1 в него. Победител в конкурса по забивки през 1997 г.



