Лека атлетика Якоб Ингебрицен подобри европейския рекорд на 1500 м 10 февруари 2021



Световният бронзов медалист Марчин Левандовски (Полша) зае второто място с 3:36.83 минути, а испанското дуо Мохамед Катир и Игнасио Фонтес постигна еднакви резултати от 3:36.89 минути за трета и четвърта позиция.



View this post on Instagram A post shared by European Athletics (@europeanathletics) "Винаги искам да бягам бързо, но това беше първото ми състезание за 2021 г., така че никога не знаеш", сподели след състезанието Ингебрицен, който подобри с 0.2 сек рекорда на турнира на легендарния Хишам Ел Геруж. "Предполагам Хишам е по-бавен от мен! Тренирах наистина добре и усетих днешното състезание лесно. Винаги съм щастлив да се състезавам, но тренировките също са много важни", добави норвежкият талант.

Лемлем Хайлу спечели бягането на 3000 метра при жените с най-добър резултат в света за сезона от 8:32.55 минути и подобри рекорда на турнира, поставен две години преди етиопката да се роди. Предишният рекорд на турнира беше 8:34.09 минути на Габриела Сабо от 1999 г.



Сифан Хасан завърши втора с 8:33.62 минути, а световната рекордьорка на 3000 метра стийпълчейз Беатрис Чепкоеч се нареди трета с 8:34.09 минути.

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

