Дерик Роуз: Целта ми в Ню Йорк е да помагам на младите играчи

Дерик Роуз официално се завърна в редиците на Ню Йорк Никс. 32-годишният гард е пристигнал в "Меката на баскетбола" вчера, след като размяната между Никс и Детройт стана факт. Самият Роуз разкри каква е основната му цел в тима - да помага на младите играчи.

"Човече, първоначално си помислих, че това няма как да се получи, защото много неща се случват по време на трансферния прозорец. Чувствам се благословен и в същото време разтревожен, но знам каква е целта ми тук - да помагам на младите момчета и да играя здраво", сподели Роуз на пристигането си, поздравявайки своя треньор Том Тибодо.

