Зимни спортове Майката природа отново провали старта на СП по ски в Кортина (обновена) 09 февруари 2021 | 15:37 - Обновена Прочетена 330 0



копирано

Гъста мъгла в горната част на пистата „Олимпия дела Тофане“ не позволи провеждането женският супергигантски слалом от програмата на Световното първенство по ски-алпийски дисциплини в Кортина д‘Ампецо (Италия). Due to fog the jury decided to lower the start - new start position SG Duca d’Aosta#Cortina2021 pic.twitter.com/x0OeEQRm0M — Cortina 2021 (@cortina2021) February 9, 2021 След като първо предвидена за вчера алпийска комбинация при дамите не се проведе заради обилен снеговалеж и предвиденото за днес супер-г при мъжете бе отложено за четвъртък за да може това при жените да се проведе нормално, Майката природа отново се намеси. Броени минути преди предвидения за 14:00 часа българско време гъста мъгла обгърна горната част на пистата и това наложи забавяне на старта. След близо 40-минутно изчакване, рейс директорът реши да свали старта до резервната му позиция и даде нов начален час от 15:30 българско време. Due to fog the women’s Super G at @cortina2021 has been cancelled.A potential replacement date and time will be communicated in due time.#fisalpine pic.twitter.com/y7O37CGJfY — FIS Alpine (@fisalpine) February 9, 2021 Дори и това обаче не помогна и състезанието бе отменено за днес, като то най-вероятно ще се проведе утре (10 февруари). Точният начален час все още не е обявен, тъй като за утре е предвидена и алпийската комбинация при мъжете.

Още по темата

0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 330 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1