Водни спортове Суперзвездата на Швеция Сара Сострьом счупи лакът 6 месеца преди Олимпиадата 09 февруари 2021 | 15:06 - Обновена



"За съжаление имам лоши новини тази снежна неделя сутрин от Стокхолм. Вчера се подхлъзнах лошо на леда и счупих лакътя си, когато паднах на земята. Очевидно е много скапан момент и се чувствам съсипана, но в въщото време съм решена и мотивирана да се върна по-силна от всякога. Виждала съм спортисти, които се връщат по-силни след контузии и те са моето голямо вдъхновение сега" , написа Сострьом в Instagram.



View this post on Instagram A post shared by Sarah Sjostrom ‍ (@sarahsjostrom) Операцията беше извършена вчера, като за момента тя не иска да посочва кога е възможно да се завърне отново към плуването. Докторът на Шведския олимпийски комитет каза, че тя е била в добра форма, така че се надява Сострьом да успее да се върне преди Олимпийските игри в Токио.

27-годишната шведка е действащата олимпийска шампионка и световна рекордьорка на 100 метра бътерфлай. Тя държи също и най-бързите времена в историята на 50 и 100 метра свободен стил. Два пъти печели по пет индивидуални медала на световни първенства.

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 210

