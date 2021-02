НБА Кевин Гарнет: Играчите отпреди 20-30 години не биха издържали на сегашното темпо 09 февруари 2021 | 14:41 - Обновена Прочетена 824 0



Легендата на Минесота Тимбъруулвс и шампион с Бостън Селтикс Кевин Гарнет похвали модерния стил на игра в Националната Баскетболна Асоциация. 15-кратният участник в Мача на звездите изрази съмнения, че баскетболистите отпреди 20-30 години биха издържали на темпото на днешните си колеги. Гарнет посочи немския великан Дирк Новицки като един от тези, които са променили играта, а специфично за гардовете взе за пример Стеф Къри, Клей Томпсън и Деймиън Лилард. "В момента играта е на съвсем различно ниво. Не мисля, че играчите отпреди 20-30 години биха издържали на темпото на днешния баскетбол. Преди 20-30 години защитниците можеха да използват дланите си, за да пазят съперника. Сега обаче нямат право и това прави дефанзивната игра почти невъзможна. Можеш ли да си представиш да не "хендчекваш" Майкъл Джордан? Фактът, че не можеш да докосваш играча в нападение дава по-голям шанс на атакуващите играчи. Kevin Garnett today with possibly the best (and most refreshing) take on the modern NBA I've *ever* seen from a former pro pic.twitter.com/VxFcI0iXfX — Sam Cooper (@scooperhoops) February 8, 2021 Ако имаш нужната креативност и амбиция, то можеш да се превърнеш в много добър нападател. Стрелбите с изтегляне назад, "флоутърите", изстрелите от един крак - това са все неща, които Дирк Новицки донесе на играта. И сега, когато гледам Никола Йокич си мисля, че той е взел тези качества от Дирк и ги е миксирал със собствения си талант. Стеф Къри пък направи цялостна революция на стрелбата от далечна дистанция. Клей Томпсън и Деймиън Лилард също - всички те промениха играта. Нямам представа дали гардовете отпреди 20-30 години ще могат да се справят със сегашните. Вече има повече креативност. Някой може да те финтира толкова лошо, че да си скъсаш връзките на коленете. Играта е в добри ръце", каза Кей Джи в интервю за "New York Times". 0



