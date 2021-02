Още главоболия за Били Донован и Чикаго Булс

Тежкото крило на Чикаго Булс Лаури Марканен няма да играе между две и четири седмици заради травма в дясното рамо, обявиха от клуба. 213-сантиметровият финландец, който се радва на най-добрия си старт на сезон, получи контузията в петък при сблъсък с крилото на Орландо Меджик Гари Кларк.

In his last two games, Lauri Markkanen is shooting 63.9% from the field, 52.2% from the 3-point line and averaging 30.5 points. Our @Calamos Rising Player: pic.twitter.com/8o0ROkzMop