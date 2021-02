Стив Неш: Дюрант е дал около 90 отрицателни теста

Старши треньорът на Бруклин Нетс Стив Неш заяви, че Кевин Дюрант дава негативен след негативен тест и се надява той да се присъедини към отбора отново в най-скоро време. Дюрант, който още миналата година прекара коронавируса, бе изваден от състава на Бруклин в петък по време на мача с Торонто Раптърс, след като се оказа, че е бил в контакт със заразен. По-рано през кампанията баскетболистът отново отсъства близо две седмици от терените заради друг контакт със заразен.

"От това, което знам, Кевин е дал около 90 отрицателни теста. Би било чудесно, ако той се присъедини към тима максимално скоро", каза Неш през усмивка.

Здравните протоколи на НБА обаче забраняват на Дюрант да играе и тренира със съотборниците си поне до събота, когато Бруклин гостува на бившия отбор на крилото Голдън Стейт Уориърс.

"Заради COVID протокола той е аут за седем дни минимум. В момента сме в ситуация, в която непрекъснато спираме и тръгваме. Опитваме се да намерим баланс между това да печелим мачове и да пазим психичното си здраве", добави Неш.

Kevin Durant continues to test negative for COVID-19. "He's taken about 90 negative tests," Steve Nash said, smiling.



Nash said he expects Kyrie Irving (sprained index finger) to be able to play against Detroit on Tuesday. Irving missed Saturday's game against Philadelphia.