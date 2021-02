ММА Хабиб Нурмагомедов: Дъстин Порие заслужава да е шампион 09 февруари 2021 | 13:21 Прочетена 284 0



Безспорният шампион в лека категория Хабиб Нурмагомедов сподели, че Дъстин Порие заслужава да е шампион. Двамата се биха в края на 2019 година в Абу Даби, където Хабиб спечели със събмишън в 3-тия рунд.



"The Diamond" се раздели с временната си титла и серията от 5 поредни победи. Порие застраши сериозно Нурмагомедов с гилотина, но Хабиб успя да оцелее.



Миналия месец Порие записа голяма победа с нокаут над Конър Макгрегър и отново се превърна в претендент за титлата. Проблемът е, че Хабиб се оттегли от MMA, но въпреки това UFC все още го държат като шампион.



Скоро ще има яснота в категорията, а Нурмагомедов твърди, че Порие заслужава златото в лека категория:



"Не бих казал, че Порие и Макгрегър ме разочароваха. Не показаха нещо необикновено. Бил съм се с Порие и не беше нищо специално. Същото беше и с Макгрегър. Смятам, че Порие заслужава да е шампион. Това е мнението ми. Вижте с какви бойци се е бил. Бил се е с Милър, Алварес, Петис, Холоуей. Това са топ бойци, които един ден може да са в залата на славата на UFC."

