Лигети ще прекрати своята кариера след края на Световното в Кортина

Двукратният олимпийски шампион Тед Лигети (САЩ) планира да сложи край на състезателната си кариера след завършване на световното първенство по ски-алпийски дисциплини в Кортина д'Ампецо, което започна днес. Retirement! Next week the Cortina World Championship GS will be my last race. I’ve given everything I had to this sport... Posted by Ted Ligety on Tuesday, 9 February 2021 Ако всичко върви по план, последното състезание на американеца трябва да бъде на 19 февруари, когато той ще участва в гигантския слалом. After a 17-year career, two-time Olympic champion @tedligety has announced his retirement. Ted will stand in the start gate one final time at the FIS Alpine World Ski Championships at @cortina2021 on February 19th.



Full announcement https://t.co/XCjVukMOqC — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) February 9, 2021 36-годишният Лигети, който е един от най-техничните състезатели в „белия керван“, спечели изненадващо олимпийската титла в комбинацията през 2006 година в Торино. Осем години по-късно той взе и златото в гигантския слалом в Сочи, когато обаче бе в ролята на фаворит. Лигети има и пет световни титли, както и 25 победи в стартове от Световната купа плюс 5 кристални глобуса в гигантския слалом. Лигети иска да прекарва повече време със семейството си в дома им в Парк Сити в щата Юта. Той и съпругата му Миа имат 4-годишен син и близнаци на седем месеца. Тед Лигети се състезава в Световната купа от 22 ноември 2003 година, като има 335 старта и 52 подиума в кариерата си. Той е собственик и на компанията за ски екипировка „Шред“.

