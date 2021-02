НБА Сан Антонио и Шарлът запазиха лидерските си позиции 09 февруари 2021 | 12:35 Прочетена 60 0



Деджонте Мъри наниза приключи мача с 27 точки, 10 борби и 8 откраднати топки, докато Демар ДеРоузън остана с 21 пойнта и 10 подавания.

Career-high 8 STEALS

27 points, 10 rebounds

CLUTCH triple late@DejounteMurray lifts the @spurs! pic.twitter.com/p1FVrZAvJS — NBA (@NBA) February 9, 2021 Стеф Къри реализира 32 за гостите, а Кели Убре-джуниър- 2, като тимът им беше без центровете Джеймс Уайзман и Кевон Лууни.



Мъри се нагърби със стрелба от тройката 12.6 секунди преди края и вкара за 101:97, след което Къри също отговори с тройка. Но ДеРоузън завърши мача с четири поредни успешни наказателни удара.



Единственият водач в дивизия с отрицателен баланс Шарлът Хорнетс разби Хюстън със 109:94.

ЛаМело Бело постави личен рекорд със 7 тройки и общо 24 точки, към които добави 10 асистенции и 7 рибаунда. Така отборът от Северна Каролина има 12 победи и 13 поражения и води минимално пред Атланта.

FINAL SCORE THREAD



LaMelo Ball (24 PTS, 10 AST) drains a career-high 7 threes in the @hornets win!



Miles Bridges: 19 PTS, 10 REB

Gordon Hayward: 19 PTS

Сан Антонио записа успех със 105:100 над Голдън Стейт и остава начело в Югозападната дивизия на НБА с 14/10. Уориърс е последен в Тихоокеанската с 12/12.



