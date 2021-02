Англия Футболист на Арсенал разочарован от Артета 09 февруари 2021 | 11:56 - Обновена Прочетена 831 0



“След само два мача и половина Артета реши, че не съм готов за първия тим - оплака се Салиба в интервю за “Top of the Foot” по RMC. - Искаше ми се да ме беше оставил да играя малко повече. Чаках го да ми даде шанс, защото във футбола е така. Даже ходех сам да тренирам допълнително, за да покажа, че съм готов”.







