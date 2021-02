НБА Лейкърс оцеля след продължения 09 февруари 2021 | 11:49 Прочетена 394 0



ЛеБрон Джеймс наниза 28 точки, като в същото време добави 14 борби и 12 асистенции. Това е трети “трипъл-дабъл” за сезона за Леброн, а също така и втора поредна победа на отбора с продължения.

LeBron recorded his 3rd triple-double of the season in the thrilling @Lakers OT win.



LBJ is the #NBAFantasy Player of the Night! pic.twitter.com/6Di4YTIql9 — NBA Fantasy (@NBAFantasy) February 9, 2021 Антъни Дейвис не игра за Лейкърс заради проблеми с ахилесовото сухожилие, но това не им попречи да излязат на върха в Тихоокеанската дивизия с 19/6.



За гостите от Оклахома Сити канадецът Шей Гилджъс-Алекзандър за малко пропусна да се нареди до Джеймс също с “трипъл-дабъл”, като приключи мача с 29 точки, 10 асистенции и 7 борби.

The @Lakers win their 5th in a row behind @KingJames' trip-dub!



Дариус Базли вкара 21 точки и взе рекордните за сезона си 16 борби, а Хамиду Диало остана с 20 точки и 10 рибаунда.



