IBU обяви нововъведение за Световния шампионат по биатлон в Поклюка

Международният съюз по биатлон (IBU) обяви нововъведение за предстоящото Световно първенство в Поклюка (Словения).

За първи път в историята на шампионатите на планетата в един от най-атрактивните зимни спортове, действащите световни първенци ще носят златни потници на гърдите си по време на състезанията, благодарение на което, те ще бъдат лесно различими от страна на фенове. Върху тези потници ще бъде изписан и стартовият номер в даденото състезание на атлетите, а ако те са водачи в някое от класиранията за Световната купа, това също ще бъде изобразено на техния потник.

More than 300 athletes from 38 countries

Around 300 hours of live broadcast

New golden bibs for defending champions



The IBU World Championships Biathlon 2021 in @BiatlonPokljuka are about to start.



Full Press release: https://t.co/k4z6fezY4l pic.twitter.com/UegrZcEMKm