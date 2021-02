Тенис Григор отново на корта в Мелбърн в сряда по обяд 09 февруари 2021 | 10:32 Прочетена 525 0



29-годишният хасковлия стартира по страхотен начин тазгодишното си участие на Australian Open, записвайки трисетова победа с 6:4, 6:2, 7:6(5) над шампиона от US Open за 2014 година и финалист в Мелбърн през 2018-а Марин Чилич (Хърватия). Алекс Болт пък надделя в четири сета над словака Норберт Гомбос - 6:3, 6:2, 4:6, 6:3.

Straight to the Bulgarian fans



Cheered on by his supporters, 2nd seed @GrigorDimitrov beats Harris 6-3 6-3 to get his first win of the year! #MurrayRiverOpen pic.twitter.com/RkPJEom0Kx — Tennis TV (@TennisTV) February 3, 2021 "Гледал съм няколко негови мачове, харесвам играта му. Това, което мога да направя, е да остана концентриран върху играта си. Досега добре организирам дните си. Подготовката ми върви чудесно, въпреки че всичко е малко необичайно. Моят съперник е представител на домакините, играе у дома си, това е неговото предимство. Ще се концентрирам върху направеното досега. Ще анализирам какво се получи добре и какво - не толкова", така Димитров коментира следващия си противник, срещу който не е играл досега.

Love is in the air #grigordimitrov #AustralianOpen #love pic.twitter.com/V9LDoTQBpo — Ирина Димитрова (@ina_bg1) February 8, 2021



