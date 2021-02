Зимни спортове Георгиев не игра при загубата на Рейнджърс в дербито на Ню Йорк 09 февруари 2021 | 09:05 Прочетена 123 0



Роденият в Русе вратар на Ню Йорк Рейнджърс Александър Георгиев остана на скамейката по време на третото от общо осем дербита на Ню Йорк в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. Final from The Garden.



Back here Wednesday night. pic.twitter.com/nZqPFcB4oT — New York Rangers (@NYRangers) February 9, 2021 Вместо него, между гредите застана Игор Шестьоркин, който допусна две попадения, с което Рейнджърс допуснаха втора загуба за сезона от Айлендърс. Единствената им победа до момента срещу градския съперник дойде във втория мач помежду им, когато на вратата бе Георгиев, който не допусна нито един гол на 16 януари. Попаденията за гостите бяха дело на Кейси Сизикас и Мат Мартин, като и двамата се разписаха в последните десет минути на редовното време. Първо Сизикас откри 11:15 минути след началото на последната третина след разбъркване пред вратата на Шестьоркин. 2:05 по-късно Мартин оформи крайното 2:0 в полза на Айлендърс след прекрасен пас точно пред вратата от страна на Кал Клътербърк. Barry Trotz of the @NYIslanders earned his 850th career win as an NHL head coach and surpassed Ken Hitchcock (849) for sole possession of third place on the League’s all-time list. #NHLStats: https://t.co/cSVRqqG42P pic.twitter.com/oVaIM489ve — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 9, 2021 Днешната победа на Айлендърс бе под номер 850 в НХЛ за техния старши треньор Бари Троц, с което той се изкачи еднолично на третото място във вечната ранглиста по този показател. За Рейнджърс това е общо седма загуба от началото на сезона и пета такава в редовните 60 минути, като с актив от 10 точки те заемат последното – осмо място в Източната дивизия на НХЛ. Айлендърс от своя страна постигнаха своя пети успех и с 12 точки са на четвъртата позиция в същата дивизия. ADD IT TO THE WIN COLUMN! pic.twitter.com/IW2X1Ch8SV — New York Islanders (@NYIslanders) February 9, 2021 В следващия си двубой, Рейнджърс приемат състава на Бостън Бруинс на 10 февруари, докато Айлендърс ще домакинстват на Питсбърг Пенгуинс ден по-късно. Следващото дерби на Ню Йорк е предвидено за 9 април, като за разлика от първите три, които се проведоха в Maddison Square Garden, то ще бъде в Nassau Coliseum в Лонг Айлънд.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Редактор отдел "Спорт"

