Бях фен на Арсенал, призна Азар

"Когато бях малък, най-много гледах националния отбор на Франция. Обожавах

"When I was little the team I watched the most was France. I looked up at Zidane and Henry, and it is difficult to admit because of my relation with Chelsea, but I really liked Arsenal. They had Pires, Wiltord & Vieira, so it was mainly French players i followed." pic.twitter.com/c60M13SavS — Footy Accumulators (@FootyAccums) February 8, 2021 Белгийският национал не подмина и темата за многобройните контузии, които го измъчват след трансфера му на "



"Искам да остана на терена колкото се може по-дълго. Винаги се опитвам да се наслаждавам на футбола. Един ден със сигурност ще се обърна назад и ще видя какво съм постигнал в кариерата си, но сега съм амбициран просто да играя и да изпитвам удоволствие. Наскоро навърших 30 и ако тялото ми позволи, искам да се състезавам поне още 5-6 години. Когато съм контузен, си стоя повече вкъщи и мога да обръщам внимание на семейството. Не е краят на света, защото имам повече време за децата. Ако си контузен и си сам, без близки хора, със сигурност е по-трудно", сподели Азар. Крилото на Реал Мадрид Еден Азар сподели, че като дете е бил фен на Арсенал . Белгиецът, който се превърна в звезда с екипа на Челси , е харесвал друг от лондонските тимове заради френските звезди в състава, воден тогава от Арсенл Венгер."Когато бях малък, най-много гледах националния отбор на Франция. Обожавах Зинедин Зидан и Тиери Анри. Трудно ми е да го призная заради привързаността си към Челси, но по онова време симпатизирах на Арсенал. Те имаха играчи като Робер Пирес, Силван Вилтор и Патрик Виейра - все французи, на които се възхищавах", заяви Азар в интервю за списанието On The Front Foot.Белгийският национал не подмина и темата за многобройните контузии, които го измъчват след трансфера му на " Сантиаго Бернабеу ". Въпреки проблемите, Азар се надява да играе поне до 36-годишна възраст."Искам да остана на терена колкото се може по-дълго. Винаги се опитвам да се наслаждавам на футбола. Един ден със сигурност ще се обърна назад и ще видя какво съм постигнал в кариерата си, но сега съм амбициран просто да играя и да изпитвам удоволствие. Наскоро навърших 30 и ако тялото ми позволи, искам да се състезавам поне още 5-6 години. Когато съм контузен, си стоя повече вкъщи и мога да обръщам внимание на семейството. Не е краят на света, защото имам повече време за децата. Ако си контузен и си сам, без близки хора, със сигурност е по-трудно", сподели Азар.

