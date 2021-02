От ФИФА и УЕФА до Барса: футболният свят поздрави Камата

Празнуващият днес своя 55-и рожден ден Христо Стоичков получи множество поздравления както от българския футбол, така и от международния.

Celebrate one of the finest players of his generation by reliving this Bulgaria legend's Golden Boot-winning campaign at USA 94 #HBD | @Team_Bulgaria | #WorldCup pic.twitter.com/rbf30Goj6j — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 8, 2021

Who is Bulgaria's greatest player of all-time?#HBD | @Team_Bulgaria pic.twitter.com/djd73DQOhB — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) February 8, 2021

On souhaite un joyeux anniversaire au Bulgare passé par le Barça, 55 ans aujourd'hui pic.twitter.com/oV8mrRrTmP — L'UEFA (@UEFAcom_fr) February 8, 2021

Happy Birthday to former Parma player and Bulgarian legend Hristo #Stoichkov, who is 55 today! #CrociatiHistory #ForzaParma pic.twitter.com/Rp07hzkMdb — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) February 8, 2021

“Великият Христо Стоичков днес навършва 55 години. Отпразнувайте един от най-добрите играчи на неговото поколение, като си припомните головете на тази българска легенда, които му донесоха “Златната обувка” на САЩ’94”, написаха в Туитър от официалния профил на Световното първенство по футбол, публикувайки компилация на въпросните попадения.“Характер, страст и голяма класа! Какъв начин да изживееш футбола! Днес 55 години навършва една от основните фигури на “Дрийм тийма” на Барса, който спечели европейската купа през 1992-а. Честит рожден ден, Стоичков! Това ли е най-добрият играч от онзи легендарен отбор?”, написаха в Туитър от испаноезичния профил на Шампионската лига, качвайки две видеа на легендарния футболист.“Празнуваме рождения ден на Христо Стоичков с неговите голове от Евро 1996. Кой е най-великият български футболист за всички времена?”, попитаха от профила на Европейското първенство в Туитър.“Контролът, дрибълът, завършващият удар…Всичко е перфектно в този гол на Христо Стоичков във Виена. Пожелаваме честит рожден ден на българина, преминал през Барса, който днес става на 55 години”, написаха от френския профил на УЕФА в Туитър, показвайки въпросното попадение.“Легенда на Барселона . Носител на “Златната топка”. Честит рожден ден, Христо Стоичков!”, публикуваха от профила на Ла Лига в Туитър, показваайки снимки на великия българин.От всички профили на Барселона в социалните мрежи, само един се сети да честити на клубната икона. “Христо Стоичков е на 55 години!”, написаха от турския акаунт на “блаугранас” в Туитър.“Честит рожден ден на бившия играч на Парма и българска легенда Христо Стоичков, който днес навършва 55 години!”, честитиха му “дуковете” в Туитър.