Нови неприятности за лошото момче на ЦСКА Москва

ЦСКА Москва отново ще се лиши от услугите на звездата си Майк Джеймс. След като се забърка в скандал заради сбиване в съблекалнята, след мача с Фенербахче от Евролигата, гардът беше отстранен от тима и пропусна няколко мача.

Сега 30-годишният баскетболист бързо се прибра в САЩ заради смъртен случай в семейството му. Преди няколко дни баскетболистът загуби също така и дядо си.

Mike James to miss the upcoming games



Our team’s guard @TheNatural_05 was forced to leave to the USA due to another loss in his family that requires his presence.



We express our deepest condolences to Mike.#CSKAbasket pic.twitter.com/1S78QEJGQx