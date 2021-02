НБА Бруклин привлича още един висок играч 08 февруари 2021 | 17:53 - Обновена Прочетена 249 0



Отборът на Бруклин Нетс e напът да осъществи трети пореден входящ трансфер. След като привлякоха центъра Норвел Пел и гарда Иман Шъмпърт, сега "мрежите" ще добавят към състава си още един висок играч - досегашният свободен агент Ноа Вонле, информира Шамс Чарания от "The Athletic". 25-годишното тежко крило/център за последно бе част от Чикаго Булс, но бе освободен преди началото на сезона в НБА. Noah Vonleh is reportedly headed to Brooklyn. pic.twitter.com/aw864WZuGp — NBA TV (@NBATV) February 8, 2021 Вонле е висок 208 сантиметра и в кариерата си има 335 мача в Лигата. Бившият избор №9 в Драфта е играл за отборите на Шарлът, Портланд, Чикаго, Ню Йорк, Минесота и Денвър, като в кариерата си постига средно по 5.0 точки и 5.2 борби за около 17 минути на мач. Най-силният си сезон прави през 2018/19 като част от Никс, където оставя по 8.4 точки и 7.8 борби за 25 минути игрово време. По този начин треньорът на Бруклин Стив Неш вече ще разполага с трима играчи в състава, които могат да се справят на позицията център - ДиАндре Джордан, Норвел Пел и Ноа Вонле. 0



