Операция за талант на "ястребите"

Крилото на Атланта Хоукс Ди'Андре Хънтър ще претърпи операция на менискуса на десния крак, съобщи тимът от Националната баскетболна асоциация. 23-годишният Хънтър пропусна последните четири мача на "ястребите" заради дискомфорт в коляното и по-късно днес ще се подложи на артроскопия. Две седмици след операциятаще има повече яснота около възстановяването на баскетболиста, посочват от Атланта.

Hawks' De'Andre Hunter will undergo meniscus surgery on Monday, team says.