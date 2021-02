Тенис Халеп и Квитова с убедителни победи на старта в Австралия 08 февруари 2021 | 14:34 Прочетена 140 0



Следващата съперничка на румънката, шампионка на "Уимбълдън" през 2019 година и на "Ролан Гарос" през 2018 година, ще бъде отново от Австралия и това е Айла Томлянович, която беше не по-малко убедителна на старта срещу японката Мизаки Дои и триумфира с 6:2, 6:1.



Осмата в схемата Бианка Андрееску (Канада) имаше далеч по-труден мач срещу "щастливата губеща" от квалификациите Михаела Бузарнеску (Румъния), като стигна до успеха с 6:2, 4:6, 6:3 след малко повече от два часа. A winning return is complete @Bandreescu_ makes it through to the second round #AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/Zh1Ky2hUdq — #AusOpen (@AustralianOpen) February 8, 2021 Победителката от Откритото първенство на САЩ през 2019 година Андрееску взе лесно първия сет, но след това двубоят беше доста равностоен.



Бузарнеску изравни след единствен пробив в петия гейм на втората част, но в третия сет канадката успя да реализира брейк за 5:3 и затвори мача при собствен сервис.



Във втория кръг Андрееску ще се изправи срещу Су-Вей Сие (Тайван), която по-рано днес елиминира квалификантката Цветана Пиронкова (България) със 7:5, 6:2.



Финалистката в Мелбърн през 2019 година Петра Квитова (Чехия) постигна успеха на старта срещу друга квалификантка Греет Минен (Белгия) с 6:3, 6:4.

Onwards and upwards



Our 2019 runner-up @Petra_Kvitova sails into the second round.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/sQElZDqtKJ — #AusOpen (@AustralianOpen) February 8, 2021 Деветата поставена Квитова взе категорично първия сет, в който поведе с 5:1, а след колеливо начало на втория и изоставане от 1:4 тя реализира обрат и стигна до победата с пет поредни гейма.



Следващата съперничка на чехкинята ще бъде Сорана Кърстя (Румъния), която се справи със сънародничката си Патриция Мария Циг с 6:2, 6:1.



"Щастлива съм, че преодолях първото препятствие и съм във втори кръг. Загубих концентрация в началото на втората част и позволих на съперничката ми да направи добра серия, но се радвам, че наваксах и не позволих да се стигне до трети сет", коментира двукратната шампионка на "Уимбълдън" Квитова, която завърши с 34 печеливши удара срещу 14 на Минен.



