Моторни спортове Валентино Роси ще вземе решение дали да продължи кариерата си, след 6-7 състезания 08 февруари 2021 | 11:58 - Обновена



Легендата на MotoGP Валентино Роси, който през тази година ще се състезава за екипа на Petronas Yamaha SRT, ще вземе решение дали да продължи своята кариера и през 2022 година след първите няколко състезания през настоящата кампания. Това заяви неговата дясна ръка Учио Салучи. Въпреки че ще кара за тима на Petronas Yamaha SRT, Доктора ще продължи да се ползва с пълна заводска подкрепа от страна на японския производител. Договорът му с малайзийския отбор е само за една година. според ръководителя на заводския тим на Yamaha Лин Джарвис, това се дължи на факта, че Patronas SRT и Yamaha все още нямат подписано споразумение за продължаване на сътрудничеството помежду си след края на 2021 година. Winter training at the MotoRanch

@camilss pic.twitter.com/l8wkJb8Pp9 — Valentino Rossi (@ValeYellow46) February 1, 2021 Самият Роси заяви преди старта на сезон 2020, че ще вземе решение за продължаването на кариерата си след първите 6-7 надпревари, но заради забавения старт на кампанията той подписа с Petronas Yamaha SRT още преди старта на сезона. Сега Селучи заяви, че Роси ще направи същото и през тази година. „Всичко зависи от първите няколко състезания. След 6-7 старта ще видим дали още се забавлява и колко конкурентно способен е. В този момент той ще реши дали ще кара и през 2022-а, или ще окачи каската“, каза Селучи пред Sky Italia. @Luca_Marini_97 finally joins his bike at the @esponsoramagp #2021 opening launch

Let’s take off the veils, let’s turn on the engines and full gas: we’re thrilled to be by your side in the top class, Luca!!! #SkyRacingTeamVR46 #MotoGP pic.twitter.com/MvZf2J5zgB — Sky Racing Team VR46 (@SkyRacingTeam) February 5, 2021 Ако Роси реши да сложи край на своята кариера след Гран При на Валенсия през ноември, той най-вероятно ще остане част от падока, но в ролята на отборен ръководител. През тази година неговият отбор VR46 ще участва в MotoGP с един мотор, който ще бъде управляван от полу-брата на Доктора – Лука Марини.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Редактор отдел "Спорт"

