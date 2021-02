Зимни спортове Стартът на Световното първенство по ски в Кортина бе провален 08 февруари 2021 | 11:24 - Обновена Прочетена 733 0



Предвиденият за днес старт на Световното първенство по ски-алпийски дисциплини в Кортина д‘Ампецо (Италия) бе провален от Майката Природа. Due to the heavy snowfall today women’s @cortina2021 Alpine combined is cancelled. #fisalpine — FIS Alpine (@fisalpine) February 8, 2021 Шампионатът на планетата трябваше да започне с aлпийската комбинация при дамите, но обилният снеговалеж в областта на „Олимпия де ла Тофане“ през нощта не позволи това да се случи. Още снощи организаторите размениха реда на дисциплините, като вместо надпреварата да започне със супергигантски слалом, тя трябваше да стартира със слалом. Тази промяна бе направена с идеята, да се даде повече време за почистването на горната част на пистата, за скоростната дисциплина. Due to the snowfall, today’s AC is cancelled.



Info about rescheduling will follow. #Cortina2021#fisalpine#worldskichampionships @fisalpine @cortinadolomiti pic.twitter.com/OYXqQV4bwI — Cortina 2021 (@cortina2021) February 8, 2021 Това обаче също не даде резултат и надпреварата бе отменена, като не е ясно дали тя ще може да се проведе до края на шампионата на 21 февруари. Причина затова е много гъстата програма както със състезание при мъжете и жените, така и със задължителните тренировки преди спусканията в събота и неделя. За утре са предвидени супергигантските слаломи и в двата пола, след което в сряда трябва да се проведе мъжката комбинация. В същия ден е и първата тренировка за женското спускане, като дамите ще имат три пробни минавания преди същинското състезание в събота. Следващият понеделник е единственият почивен ден на шампионата, който евентуално може да позволи провеждането на комбинацията, ако организаторите на решат да жертват една от тренировките за спускането.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Редактор отдел "Спорт"

