Филаделфия отнесе Вашингтон след хеттрик на Лафтън

Филаделфия отнесе Вашингтон със 7:4, като Скот Лафтън вкара първия си хеттрик в НХЛ. Шон Кутюрие добави две попадения в първия си мач след завръщането си на леда от контузия. Джеймс ван Риймсдайк добави гол и пас. Флайърс имат вече 18 точки и поделят 1-ото място в Източната дивизия с Бостън, а Вашингтон е с 15 веднага след тях.

