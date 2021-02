Далас с първо домакинско поражение през сезона

Алекс де Бринкат вкара два гола за Чикаго Блекхоукс, в това число и победния 2:56 минути след началото на продължението за успеха на своите с 2:1 над Далас в първенството на НХЛ. Това е първо домакинско поражение за Далас през сезона.

