Лека атлетика Атинг Му подобри световния рекорд на 400 м в зала за девойки под 20 години 08 февруари 2021 | 10:24



Американката Атинг Му спечели бягането на 400 метра в Колидж Стейшън (Тексас) с впечатляващите 50.52 секунди. Ако резултатът бъде ратифициран, 18-годишната Му ще е новата световна рекордьорка за девойки под 20 години в зала. До момента върховото постижение на планетата се държеше от олимпийската шампионка от Лондон 2012 Саня Ричардс-Рос с 50.82 секунди. We got a visual on that record breaking run



50.52

World Junior Record

School Record

No. 4 in American & Collegiate History



https://t.co/4VFH2QPUN2 pic.twitter.com/Av1tPfhxBa — Texas A&M Track & Field/Cross Country (@aggietfxc) February 6, 2021 Най-бързото бягане в зала за девойки под 20 години е 50.36 секунди, поставено от Синди Маклафлин през 2018 г. То обаче не беше признато като световен рекорд за девойки под 20 години. Най-бързото бягане в зала за девойки под 20 години е 50.36 секунди, поставено от Синди Маклафлин през 2018 г. То обаче не беше признато като световен рекорд за девойки под 20 години. С постижението си Му излиза на 20-о място в световната ранглиста за всички времена в зала и на четвърто в американската По-рано през сезона тя записа и второто най-силно бягане в историята на 800 метра в зала при девойките под 20 години – 2:01.07 минути. В Колидж Стейшън първото място на 400 метра при мъжете беше спечелено от Ноа Уилямс с личен рекорд от 45.47 секунди. 0



РАЯ ИВАНОВА

