Райън Дей наказа грешка на Марк Селби и триумфира в Shoot Out

Ryan Day is the Shoot Out champion #ClockIsTicking pic.twitter.com/NzWkzYqqOE — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 7, 2021 Райън Дей спечели третата ранкинг титла по снукър в кариерата си след впечатляващ печеливш брейк от 67 точки във финала на Shoot Out срещу Марк Селби. Уелсецът се възползва от единствения си шанс в 10-минутния мач, предоставен му след сгрешен сейфти удар на Веселяка от Лестър. Селби определи присъствието си на финала като голямо постижение, като той можеше да спечели битката за трофея, но нямаше два пъти късмет да открие червена за реализиране след кенъни. 19-кратният ранкинг шампион ще се задоволи с 20 хиляди паунда от турнира и съкращаване на дистанцията от лидера Джъд Тръмп в класацията на "европейските серии", която щеше да оглави при триумф. Селби все пак каза, че този турнир не трябва да е със статут на ранкинг.



Дей обаче няма да има нищо против да се нарича трикратен ранкинг шампион, като ще се изкачи с 29 места в световната ранглиста (от 50-о до 31-во) чрез заслужените 50 000 паунда. Предишните му две титли бяха от Рига Мастърс и Откритото първенство на Гибралтар, като уелсецът призна, че е имало шанс дори да отпадне от тура, ако не се бе възползвал от тази му предоставена възможност.



Световният снукър тур продължава с Шампионатната лига през следващата седмица, а на 15 февруари започва Откритото първенство на Уелс, следван от Шампионата на играчите.

