Кристиано се пошегува със съдията, Белоти показа феърплей, а Златан изпрати послание до шефовете си

Cristiano Ronaldo didn't believe the referee when he said his shot didn't go over the line pic.twitter.com/1KWDeJK3yF — ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2021

Andrea Belotti talked the referee out of booking Cristian Romero after he 'fouled' him.



Then, Belotti gives the ball back from the resulting free kick.



Great to see pic.twitter.com/6B7K8ktsAY — ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2021

Феновете на италианския футбол станаха свидетели на любопитни ситуации в някои от мачовете от 21-ия кръг на Серия “А”.След като откри резултата за Ювентус при победата с 2:0 над Рома Кристиано Роналдо нацели напречната греда, но до ново негово попадение не се стигна, въпреки че топката тупна близо до голлинията. Даниеле Орсато показа на нападателя, че не е получил сигнал от часовника си за гол, но играчът поиска сам да се увери в това, като посегна към ръката на рефера, който пък реагира с усмивка.Малко по-рано капитанът на Торино Андреа Белоти нагледно показа какво е феърплей. В 33-ата минута на мача между “биковете” и Аталанта нападателят падна пред наказателното поле след намеса на Кристиан Ромеро . Съдията веднага извади жълт картон за бранителя, но италианският национал размаха пръст, показвайки че всъщност няма фаул. Така реферът се отказа да санкционира Ромеро, а при подновяването на играта Белоти върна топката на бергамаските. Още по-впечатляващо в случая е това, че тази случка се разигра при резултат 3:0 в полза на Аталанта, а мачът завърши 3:3.Днес Златан Ибрахимович за пореден път доказа, че се намира в добра форма, въпреки че е на 39 години. Голмайсторът отбеляза две попадения за успеха на Милан с 4:0 над Кротоне . Според “Скай Спорт Италия” нападателят е намекнал на своите шефове, че иска нов договор с жест след втория си гол. Той посочил към седящите в ложата на “ Джузепе Меаца ” Паоло Малдини и Рики Масара, като завъртял пръст сякаш иска да каже “още един”. След това той показал един пръст, след което два, най-вероятно сигнализирайки за броя на головете си в мача. От италианската телевизия възприеха това като знак, че шведът иска година или дори две към изтичащия си контракт.